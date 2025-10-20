今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、首相指名選挙が注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５０円００～１５１円３０銭。 この日の相場は、一時１５１円２０銭近辺に円安が進んだ後、１５０円台半ばのドル安・円高方向に振れた。今晩は目立った経済指標の発表は予定されていない。明日は臨時国会が召集され、首相指名選挙が行われる。高市早苗・自民党総裁が新首相に指名されることはほぼ確実視され