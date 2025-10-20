[10.19 J1第34節 湘南 1-1 京都 レモンS]チームを救うセーブも、白星にはつながらなかった。湘南ベルマーレGK真田幸太は前半36分のPKを冷静ストップ。だが、1-0で迎えた試合終了間際に失点を喫し、試合はドローに終わった。降格圏に沈む湘南は、優勝争いをする京都サンガF.C.に肉薄。前半29分には6試合ぶりの先制点を手にした。しかし36分に自陣内のファウルでPKを献上。キッカーのFW原大智に対し、GK真田がゴールに立ちはだか