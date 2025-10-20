ドウシシャは10月15〜29日の期間、さつまいもスイーツブランド「OIMO MERCI（オイモメルシー）」を、PLUSTA Gift品川駅南改札内（東京都港区）で出店している。営業時間は6時30分〜22時（最終日のみ10時頃まで）。●サブレサンド2種類の詰め合わせ今回の出店では、OIMO MERCIの定番商品である2種類のさつまいもを使用した「おいもサブレサンド詰め合わせ」を販売する。おいもサブレサンド詰め合わせは、きれいな色味でやさし