歌手の木村カエラ（40）が20日、自身のインスタグラムを更新。新作の編み物作品を紹介した。【画像】きのこの柄“くっきり”、木村カエラの“編み物”新作投稿で「バブーシュカ２つ目完成」と紹介。「今度は綿の細い糸で編んでみた。模様がはっきり出て、いいかんじ。おくらも気に入ったらしい」と、愛猫と作品のショットを公開した。ハッシュタグには「編み物」「かぎ針」と添えられている。なお1週間前にも、自作したきの