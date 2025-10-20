この記事をまとめると ■輸入車市場ではドイツ車が圧倒的に好調な一方でフランス車は販売低迷が続く ■日本人とフランス人ではデザインや性能に対する感性が根本的に異なる ■国民性の差が購買意識に影響しフランス車の魅力が伝わりにくい構造となる どうにもこうにもフランス車が売れていない 日本自動車輸入組合が2025年10月6日に発表した2025年度上半期輸入車新規登録台数（速報）によれば、同期間の第1位はメルセデス・ベン