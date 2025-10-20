【その他の画像・動画等を元記事で観る】 水上恒司が主演を務め、木戸大聖、綱啓永、JUNON（BE:FIRST）らが出演する映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』（12月5日全国公開）のキックオフイベントが10月20日に実施された。 ■キャスト陣が瞬間最大風速25メートルの爆風のなか登場 イベントには、主演の水上恒司、木戸大聖、綱啓永、JUNON（BE:FIRST）ら街を守る正義の不良軍団＜チーム・防風鈴＞キャス