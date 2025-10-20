高校野球・秋の北海道大会の決勝が大和ハウスプレミストドームで行われ、小樽の北照高校が１３年ぶりの優勝を果たしました。秋の北海道大会の決勝は、１３年ぶり６回目の優勝を目指す小樽の北照高校と、６年ぶりの決勝進出となった十勝の白樺学園との対決となりました。北照は初回、２アウト２塁１塁のチャンスをつくると、先制点をあげます。そのまま１対０で迎えた９回。さらに１点を追加し、北照高校が白樺学園に２対０で