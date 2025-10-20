公明党の突然の連立離脱で勃発した野党の駆け引きが活発化する中、急接近した自民と維新。20日にも連立の合意書に署名を行う見通しで、総理大臣指名選挙では高市総裁に投票し、維新からは当面、大臣は出さず、閣外協力とする考えだ。【映像】高市氏、維新との会談で浮かべた表情（実際の映像）一体、誰が総理になるのか。そしてどんな内閣が作られるのか。いつになく高い関心で国民も見守る中、実はその動向を最も敏感にウォッ