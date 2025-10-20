インスタグラムは保護者の管理機能の改修の一環で、１０代の若者向けの安全機能を強化した/miniseries/E+/Getty Images（ＣＮＮ）米メタ（旧フェイスブック）は写真や動画の投稿アプリ「インスタグラム」について、１０代の利用者向けに安全対策を強化する方針を明らかにした。保護者がＡＩ（人工知能）キャラクターとのやり取りを制限できる機能などを新たに導入する。ＡＩが若者の精神的健康に及ぼす影響への懸念が高まる中、メ