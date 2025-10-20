◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク-日本ハム(20日、みずほPayPayドーム)勝った方が日本シリーズ進出となるCSファイナルステージ第6戦に臨む、日本ハムのスタメンが発表されました。土壇場からソフトバンクに3連勝し、3勝3敗(ソフトバンクのアドバンテージ1勝含む)とした日本ハム。この日のスタメンは前日から2選手を入れ替え、“7番・セカンド”に石井一成選手、“8番・キャッチャー”に進藤勇也選手が