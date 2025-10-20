円谷プロと東映アニメーションが共同製作する「怪獣と少女の物語」をテーマとしたトランスメディアプロジェクト「KAIJU DECODE 怪獣デコード」より、新作アニメ『怪獣デコード アイダラの指輪』の製作が発表。併せて、キービジュアル、特別映像、一部キャストが解禁された。【動画】アニメ『怪獣デコード アイダラの指輪』怪獣たちが激しい戦いを繰り広げる特別映像プロジェクト「KAIJU DECODE 怪獣デコード」では、これまでに