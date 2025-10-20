上皇后・美智子さまは20日、91歳の誕生日を迎えられました。午前11時過ぎ、両陛下は上皇ご夫妻にお祝いのあいさつをするため、赤坂御用地を訪問されました。皇后・雅子さまは淡いブルーグレーの装いと帽子のコーディネート。両陛下に先立ち、長女の愛子さまも淡いピンクの装いに花の飾りのついた帽子姿で笑顔で手を振り、ご夫妻のもとに向かわれました。2024年10月に右足の大腿（だいたい）骨を骨折し、入院して手術を受けられた美