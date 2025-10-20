細田守監督最新作『果てしなきスカーレット』より、刺客らに果敢に迫る“強い主人公・スカーレット”の新場面カットが解禁。さらに、監督が駆けつけた米・ハリウッドでのプレミア上映の様子や、キャラクターデザインを担当したジン・キムが描いたスカーレットのスケッチも公開された。【写真】強い主人公・スカーレットの鬼気迫る新場面カットギャラリー本作のテーマは、“生きる”。「人は何のために生きるのかを問う、骨太な