倍賞千恵子と木村拓哉が20日、都内で行われた映画『TOKYOタクシー』タクシーセレモニー＆完成披露試写会に、共演の迫田孝也、優香、中島瑠菜、蒼井優、山田洋次監督と共に出席。お互いの印象を明かした。【写真】倍賞千恵子をエスコートする木村拓哉がカッコよすぎ！山田監督の91本目の作品となる本作は、フランス映画『パリタクシー』を原作に、昭和から平成、令和と、日本に生きる人々を長年描き続けてきた山田監督が、刻々