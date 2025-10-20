名古屋・矢場町や大須からも徒歩でアクセスできる「久屋大通庭園フラリエ」内のバーベキューガーデン「FLARIE BBQ」は、緑に囲まれた空間で手ぶらで気軽にBBQを楽しめるスポットです。特に夏休み期間は学生や若い社会人で賑わいます。天井にはテントが設置されているため、雨の日や寒い季節でも安心して利用できる全天候型。最大で200～250名まで利用可能で、団体や会社のイベントにも対応しています。