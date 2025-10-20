松村北斗が主演を務める実写映画『秒速5センチメートル』が、10月10日の公開から19日までの10日間で観客動員数71万人、興行収入10億円を突破。大ヒットを記念し、松村と奥山由之監督の解説付き副音声上映を、期間限定（10月24日〜11月30日）で実施することが決定した。【写真】松村北斗主演『秒速5センチメートル』場面写真ギャラリー本作は、日本を代表するアニメーション監督・新海誠が、主人公・遠野貴樹の18年間にわたる人