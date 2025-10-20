海水温の上昇や黒潮大蛇行の影響などで海産物が影響を受ける中…今シーズンの牡蠣の出来はどうなのか？取材しました。 【写真を見る】津波被害や猛暑を乗り越えて… “浦村かき”は順調に育つ「身入りがよく追加注文してくれるくらい！」三重・鳥羽市 三重県鳥羽市浦村町ではきのう、恒例の「浦村かき初食い祭り」が、地元の施設「海の博物館」で開かれました。養殖される「浦村かき」の出荷が、ことしも始まったことを広