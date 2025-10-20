トンボ鉛筆は、ひと塗りで濃くてなめらかに描ける色芯を新たに採用した「色鉛筆 木物語12色」を2025年10月23日から順次発売します。実売価格は1012円（税込）。 「色鉛筆 木物語12色」 内容色は、きいろ、きみどり、みどり、みずいろ、あお、むらさき、ももいろ、あか、だいだいいろ、うすだいだい、ちゃいろ、くろの12色。 記事のポイント 軽い力で濃くなめらかに描ける「ソフトタッチ芯」を採用しているので、色鉛