◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都・芝３０００メートル）アマキヒ（牡３歳、美浦・国枝栄厩舎、父ブラックタイド）は、青葉賞５着からひと息入れた前走の阿賀野川特別（２勝クラス）を１馬身半差で制した。１週前追い切りは美浦・Ｗコースで戸崎圭太騎手が騎乗し、３頭併せの真ん中で、しっかりと追われて負荷をかけられ、パワフルな脚さばきから５ハロン６６秒２―１１秒９をマークした。国枝調教師は「もともと