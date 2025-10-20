◆プロボクシング▽ＷＢＯアジアパシフィック・ミニマム級（４７・６キロ以下）王座決定戦１０回戦同級１位・北野武郎―同級３位ジョセフ・スマボン（１０月２１日・東京・後楽園ホール）ＷＢＯアジアパシフィック・ミニマム級王座決定戦の前日計量が２０日、都内で行われ、同級１位・北野武郎（２１）＝大橋＝が４７・５キロ、同級３位ジョセフ・スマボン（２３）＝フィリピン＝が４７・１キロでクリアした。日本ユース同