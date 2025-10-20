タレントの福留光帆（21歳）が、10月19日に放送されたバラエティ番組「サンデーPUSHスポーツ」（日本テレビ系）に出演。“必ず持っているもの”について語った。この日、ゲストの福留は、「福留さんはなんか必ず持ってるもの、持っていくものある？」と質問を受ける。これに「お守りがてら舟券は持ち歩いてます」と、大好きなボートレースの投票券を肌身離さず持っているそうで、「推しの選手（毒島誠選手）のを、ずっと携帯の後ろ