メ～テレ（名古屋テレビ） 「モノづくりの技能」を競う全国大会が開催され、愛知県の選手が13の職種で金賞を受賞しました。 全国から23歳以下の選手が集まり41の職種で技能を競う「あいち技能五輪」は、常滑市の愛知県国際展示場をメイン会場に18日と19日に開催され、約1000人が参加しました。 20日に閉会式が行われ、金賞などを受賞した選手が表彰されました。 愛知県の選手は13の職種で金賞を受賞し、このうち「