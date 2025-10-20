季節ごとに内装もチェンジ！季節の花に囲まれた上品な空間「HAUTE COUTURE BRUNCH」があるのは、東京メトロ外苑前駅から徒歩3分ほどでアクセスできる商業施設「パサージュ青山」の2階です。施設内を進んでいくと、ひときわ華やかな季節の花が出迎えてくれます。「HAUTE COUTURE BRUNCH」はブランド初のオールデイダイニング。モーニングからディナーまで、アフタヌーンティーセットはもちろん、食事やスイーツもアラカルトで楽しめ