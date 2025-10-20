メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県田原市で、柑橘類である「フィンガーライム」の収穫が最盛期を迎えています。 「フィンガーライム」はオーストラリア原産で、名前の通り指のような形をしています。果肉が丸い粒状でプチプチとした食感を楽しむことができるため、「森のキャビア」とも呼ばれています。 さわやかな酸味が特徴で、フランス料理の前菜や魚料理などに使われます。田原市赤羽根町にあ