メ～テレ（名古屋テレビ） 健康や医療・介護をもっと身近に感じてもらおうというイベントが、岐阜市で開かれました。 岐阜市の岐阜メモリアルセンターで開かれたのは、「ぎふささえあいフェスタ」です。「人生100年時代 健康・医療・介護をもっと身近に」がテーマのイベントで、今回で7回目です。 今回は岐阜県で開催されているシニア世代のスポーツと文化の祭典「ねんりんピック」と同時開催にな