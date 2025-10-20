〈あらすじ〉アメリカのある田舎町。地元で長く愛されてきた野球場「ソルジャーズ・フィールド」が最後の一日を迎えようとしていた。新中学校建設のため、正式に解体が決まったのだ。そのニュースを告げるラジオが流れる中、誰よりも早くスタンバイしたのは常連観戦スコアラーのフラニー。やがて草野球チーム「アドラーズ・ペイント」の監督兼ピッチャーのエド（キース・ウィリアム・リチャーズ）をはじめ、対戦チーム「リバード