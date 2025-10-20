◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク-日本ハム(20日、みずほPayPayドーム)両チーム3勝として迎えた最終第6戦。運命の一戦のスタメンが発表されました。引き分け以上で日本シリーズ進出となるソフトバンクは、野手1選手を入れ替え。正木智也選手に代わり、川瀬晃選手を「2番・ショート」で起用しました。川瀬選手は以前、小久保裕紀監督に“今季の優勝をたぐり寄せたキーマン”として名前をあげられており