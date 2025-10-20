「このままでいくと芸人という仕事が成立しなくなる」【動画を見る】タイタン・太田光代が語る「これからの芸人のあり方」タイタン代表取締役社長の太田光代氏が、お笑い業界の現状への危機感を語った。動画メディア「文藝春秋PLUS」の番組内で著書『社長問題！ 私のお笑い繁盛記』（文藝春秋）について述べる太田氏の発言から、変化する時代への対応力が芸人の生き残りを左右するという切実な認識が浮かび上がった。（全2回の1