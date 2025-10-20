10月、インドで開かれたパラ陸上世界選手権の男子1500メートルで銀メダルを獲得した山形市の戸田夏輝選手が20日、山形市長を表敬訪問し、結果を報告しました。山形市役所を訪れたのは、山形市在住で南陽市の実業団チーム「NDソフトアスリートクラブ」に所属する戸田夏輝選手（21）です。戸田選手は10月4日にインドのニューデリーで開かれたパラ陸上世界選手権の男子T20知的障害1500メートルの