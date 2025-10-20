NTTは独自の技術を活用した生成AI「tsuzumi」の次世代モデルのサービスを始めると発表しました。NTT島田明 社長「高い日本語処理性能はそのままに、企業の業務への応用力がさらに進化しております」NTTがきょう発表した次世代モデル「tsuzumi2」は、前のモデルから企業や自治体が保有する独自の文書や、専門知識への対応力を強化したほか、日本語性能をさらに向上させています。おととし、NTTは独自の大規模言語モデルを使