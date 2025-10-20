名古屋刑務所で２０２２年に死亡した男性受刑者（当時７１歳）に刑務官が暴言を吐くなどして人格権を侵害したとして、男性の遺族らが国に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁（知野明裁判長）は２０日、国に計約３０万円の賠償を命じる判決を言い渡した。判決によると、男性は服役中の２２年１〜２月、刑務官７人から「ばかたれ」「たわけ」などの暴言を吐かれたり、「水をください」との申し出を無視されたりした。男性は同３