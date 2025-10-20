日本で「ＳＵＮＮＹ強い気持ち・強い愛」のタイトルでリメークされた韓国の大ヒット映画「サニー永遠の仲間たち」でデビューして以降、ドラマ「サイコだけど大丈夫」「その年、私たちは」、ミュージカル「ＭａｙｂｅＨａｐｐｙＥｎｄｉｎｇ」などに出演し、活躍している実力派女優のパク・ジンジュ（３６）が１１月に結婚すると２０日、所属事務所のＰｒａｉｎＴＰＣが発表したと、現地メディアのウィキツリーなどが報