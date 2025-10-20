地下鉄「伏見駅」近くにある「GRIGLIA Pagina」は、本格炭火焼き料理が自慢のイタリアンレストランです。店内にはテーブル席やソファ席のほか、人数に合わせて利用できる個室もあり、顔合わせや接待、お子さま連れのファミリー、記念日、ウェディングでの貸切など、さまざまなシーンで利用されています。ランチはコースのみの提供で、旬の食材を使ったパスタを中心に、予算や目的に合わせてメインが付く