キリンビールは20日、歳暮用ビールセットの販売を一部取りやめ、商品のラインアップを17種類から3種類に絞ると発表した。サイバー攻撃によるシステム障害でアサヒビールの出荷が減った影響を受け、受注が増えたため安定供給を優先する。