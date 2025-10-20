中国の7月から9月のGDP＝国内総生産の伸び率は4.8%となり、減速しました。【映像】不動産開発投資が1〜9月で13.9%のマイナス中国の国家統計局によりますと、7〜9月のGDPの伸び率は前年の同じ時期と比べ4.8%となり、4〜6月期の5.2%から減速しました。消費の伸びは3%台にとどまり、1〜6月の平均5.0%の伸びに比べ減速しました。不動産開発投資が1〜9月で13.9%のマイナスになるなど、不動産不況が続いていることなどが要因です。