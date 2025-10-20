なぜ人間はあくびをするのか。東京疲労・睡眠クリニック院長の梶本修身さんは「脳の自律神経中枢は酷使されるとオーバーヒートの状態になる。あくびは脳の温度が上昇したとき、鼻から息を吸って脳を冷却しようとして起こる生理現象だ」という――。※本稿は、梶本修身監修『最新医学でわかった 脳ファーストの休養学』（宝島社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Jacob Wackerhausen※写真はイメージです - 写真＝iS