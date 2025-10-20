犬が飼い主の髪の毛を噛んでくる理由 犬が飼い主にじゃれるとき、手を甘噛みしたり、服を噛んで引っ張ったりすることがありますが、“髪の毛を噛んでくる”という不思議な行動にお困りの飼い主もいらっしゃるようですね。 我が家では、愛犬が私の髪の毛を噛んでくることはないのですが、愛猫が三つ編みにしたロングヘアをおもちゃのように遊んでしまうことがあります。 動物にとっては、興味を惹かれるような、好奇心を刺激さ