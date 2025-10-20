イスラエルはなぜ、パレスチナ自治区ガザ地区への攻撃をやめないのか。毎日新聞専門編集委員の大治朋子さんは「背景にはイスラエルに住むユダヤ人独特のメンタリティがある」と指摘する――。※本稿は、大治朋子『「イスラエル人」の世界観』（毎日新聞出版）の一部を抜粋・再編集したものです。■パレスチナ問題が永遠に解決しない理由特派員時代、イスラエル人の多くに同じ質問をした。「占領がすべての問題の根源だと思いません