能登半島地震で被害を受け、現在も多くの旅館が再開できずにいる石川県七尾市の和倉温泉。温泉街に活気を取り戻そうと、復興への願いを込めたドローンショーが開かれました。夜空に浮かび上がる「復興」の2文字。11日、七尾市和倉温泉で開かれた「能登復興ドローンショー」です。500基のドローンが放つ光が温泉街の夜空を彩り、集まった住民たちを魅了しました。黒川恭平さん「できるだけ上がった方が…和倉の人にも見てほしいけど