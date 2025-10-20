人間にとって一番怖いものはなにか。それは人間かもしれない。ノンフィクションライターの小野一光さんは、6人の男性が不審死を遂げた「鳥取連続不審死事件」の取材を続けてきた。犯人の上田美由紀とはどんな女性だったのか――。写真＝時事通信フォト2009年に男性2人が変死した鳥取連続不審死事件の控訴審判決。補聴器に手を当てながら判決に聞き入る上田美由紀被告（中央）＝2014年3月20日午前、島根県松江市の広島高裁松江支部