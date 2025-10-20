デルタ航空は10月14日、経営幹部が来日してクライアント企業やレジャー関連団体などが参加した創立100周年を記念レセプションを開催した。ジェフ・ムーモー アジア太平洋地区担当副社長やボブ・サマーズ グローバルセールス担当上級副社長らが、100年の歩みとともに今後の事業戦略について説明した。旅客数の成長率が高いアジア市場に注力していくことや、機内Wi-Fiの導入や新しいアメニティなどの機内体験、米国内での乗り継ぎで