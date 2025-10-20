エターナルホスピタリティグループが展開する「鳥貴族」は11月1日、「トリキの福袋」(3,900円)を国内店舗全店で30,000セット限定で発売する。「トリキの福袋」(3,900円)鳥貴族で初となる福袋を、3万セット限定で販売する。オリジナルグッズ5点と、公式アプリギフト券3,000円分(1,000円×3枚)がセットになったお得な内容となっている。「おでかけトリッキートート」は、普段使いにも最適なシンプルな柄のトートバッグ。外側にはポケ