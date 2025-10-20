「2025 MONSTA X “CONNECT X”」日本公演 デビュー10周年を迎え、13枚目となるミニアルバム「THE X」(9月1日発売)が好調なセールスを叩き出しているMONSTA X(モンスタ・エックス)。海外人気も高く、欧米圏までまわるワールドツアーを精力的に行っていた彼らにとって、実に6年ぶりとなる日本公演「2025 MONSTA X "CONNECT X"」が、8月27日・28日に横浜・ぴあアリーナMMで開催。その2日目の模様が、10月26日(日)にＷＯＷＯＷプ