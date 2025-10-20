日本サッカー協会（JFA）は20日、10月24日（金）より集合しフランスで開催される「バル・ド・マルヌトーナメント2025」に参加するU-15日本代表メンバー20名を発表した。チームを率いるのは平田礼次監督。招集リストは以下の通り。GK：1．木田蓮人（鹿島アントラーズノルテジュニアユース）12．小畑颯亮（ガンバ大阪ジュニアユース）DF：6．酒井陽杜（ジェフユナイテッド市原・千葉U-15）4．三谷友浩（ヴィッセル神戸U-15）15．庄司