ファミリーマートは10月21日、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」より、スープ・グラタン・ドリア全6商品を、全国のファミリーマートで順次発売する。スープ・グラタン・ドリアの6種類が順次登場○「とろ〜り濃厚」なあったかメニューが登場濃厚で満足感のある味わいのスープ、グラタン、ドリアのあったかメニュー全6商品が登場する。「濃厚な魚介の旨み!クラムチャウダー」(460円)は、濃厚なあさりの旨みに加えて、クリー