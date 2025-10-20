総理大臣指名選挙が１０月２１日に迫り、自民党と日本維新の会は連立政権に向けて合意する見通しです。維新が合意の絶対条件に掲げた「国会議員定数の削減」に対しては、北海道内議員からも困惑が広がっています。（宇佐美記者）「あすの臨時国会で総理大臣指名選挙を控える与野党の政策協議は最終調整に入っています」２０日、連立に向けた政策協議で合意する見通しの自民党と日本維新の会。維新は提示した１２の政策項目のなかで