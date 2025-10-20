ファミリーマートは10月21日、ファミマの中華まんから、安食雄二シェフ監修「紅茶香るアップルフロマージュ」(200円)を全国のファミリーマートで発売する。「紅茶香るアップルフロマージュ」(200円)○安食シェフ初監修のホットスイーツが登場同社では2024年10月に、パティシエ安食雄二シェフ監修第1弾として、定番のパンをスイーツと融合させた新シリーズ「感動!スイーツパン」全3種類を発売し、2025年9月には第2弾として、パン・