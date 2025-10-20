今年で発売40周年を迎えるJ-オイルミルズの「まめのりさん(MAMENORI SAN)」の販売実績が伸長を続けている。「まめのりさん」は大豆たんぱくシート食品で、巻いてそのまま食べるのはもちろん、揚げる煮る蒸す、焼くなどさまざまな調理が可能だ。「まめのりさん」は国内向けの販売は終了しており、現在は海外向け製品のみを販売している。海外では、北米を中心にさまざまな国や地域へと拡大しており、いまや数十カ国に輸出している。