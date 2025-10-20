21日（火）は、中国東北区の高気圧が日本付近への張り出しを続けます。一方、東シナ海から日本の南を経て日本のはるか東にかけて前線が停滞する見込みです。この前線に向かって北からは寒気、南からは暖かく湿った空気が流れ込む影響で、九州から東北にかけては雲が広がりやすく、所によりにわか雨があるでしょう。北海道の太平洋側は概ね晴れますが、日本海側やオホーツク海側では雨や雪の降る所がありそうです。南西諸島は雨が降