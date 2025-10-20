新しい駅名看板が披露された記念式典＝１９日、大雄山線大雄山駅前小田原、南足柄の両市を結ぶ伊豆箱根鉄道大雄山線の開業１００周年記念式典が１９日、大雄山駅（南足柄市関本）で催された。同駅の新しい駅名看板がお披露目され、関係者や沿線住民ら約４００人が節目を祝った。大雄山線は大雄山最乗寺（同市大雄町）参詣のための鉄道として１９２５年１０月に開業した。式典で同鉄道の伍堂文康社長が沿線住民や事業所の従業員